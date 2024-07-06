حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي بحلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس" : "نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول العام الهجري الجديد … ونسأل الله أن يُعيده على دولتنا وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار ... وكل عام وأنتم بخير".