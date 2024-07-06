رئيس الدولة يهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وسلام في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة وسلام في بلادنا والمنطقة والعالم أجمع".