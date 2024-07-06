سعود بن صقر يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن صقر بن سلطان القاسمي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديم واجب العزاء في مجلس الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعيا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وعدد من الشيوخ.