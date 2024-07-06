محمد بن راشد يهنئ مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنّئ فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا، والعمل معاً على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".