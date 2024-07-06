رئيس الدولة ونائباه يهنئون الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الإيرانية
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الدكتورمسعود بزشكيان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب.
پیروزی رئیس جمهور منتخب، دکتر مسعود پزشکیان را در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض مینماییم. امید است دو کشور، با تقویت هر چه بیشتر روابط دوجانبه به سود ملت و کشورهای خود، به گسترش صلح، ثبات و شکوفایی در منطقه یاری نمایند.— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 6, 2024
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