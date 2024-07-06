«الأرصاد»: ارتفاع في «الحرارة» اليوم.. والغبار مستمر حتى الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً اليوم، مع تأثر مناطق متفرقة من الدولة، وخصوصاً في المنطقة الغربية وبعض المناطق الساحلية بتحرك غبار مثار قادماً من المنطقة الشرقية تجاه جنوب الخليج العربي، حتى الإثنين المقبل، خصوصاً في المنطقة الغربية وبعض المناطق الساحلية.

وحث المركز أفراد المجتمع خصوصاً كبار السن والمصابين بأمراض الربو والتنفس، على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات في المناطق المتأثرة بالغبار لحماية أنفسهم من أي مضاعفات صحية، كما دعا سائقي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية في عدد من مناطق الدولة، بفعل الغبار والأتربة، مؤكداً بأهمية اتباع السائقين تعليمات إدارات المرور بشأن السير على الطرقات، خصوصاً الخارجية، وعدم السرعة وترك مسافة آمنة بين المركبات.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد منشوراً يتضمن رسائل عامة لتوعية الأفراد تتضمن آليات التعامل مع موجات الغبار والعواصف الرملية في حال حدوثها، سواء بشكل استباقي أو خلال انتشارها، تضمنت ستة إجراءات وقائية يجب على الفرد الالتزام بها داخل المنزل، تشمل «متابعة نشرات الأحوال الجوية ووسائل الإعلام الرسمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من تثبيت النوافذ وإقفالها بإحكام، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير (في حال توقع هبوب رياح شديدة)، والتأكد من تأمين المعدات الموجودة في ساحة المنزل من التطاير بفعل حدوث أي عاصفة، وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل، والتأكد من صف المركبات في مكان آمن».

كما حددت الرسائل التوعوية أربعة إجراءات يجب على الفرد الالتزام بها في حال وجوده خارج المنزل خلال الغبار والرياح الشديدة، تشمل «ضرورة الوجود في مكان آمن وإبلاغ أفراد الأسرة بهذا المكان، وضرورة تغطية الأنف والفم بكمامة أو بمناديل مبللة بالماء، ووضع نظارات لحماية العينين، إضافة إلى تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية، وكذلك تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة، خصوصاً إذا كان الشخص مصاباً بالحساسية أو الربو أو أي التهابات صدرية».

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأفاد المركز بأن الطقس غداً سيصبح غائماً جزئياً، مع ظهور غبار محمّل من الغرب وشمال الخليج العربي، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل غائماً جزئياً ورطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، منوهاً باستمرار ظهور غبار مثار من الغرب وشمال الخليج العربي، خصوصاً على المناطق الغربية والساحلية والشرقية.

وذكر المركز أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

8 نصائح وقائية

وجّه المركز الوطني للأرصاد ثماني نصائح وقائية لقائدي المركبات في المناطق المتوقع تأثرها بالغبار، تتضمن «متابعة نشرات الأحوال الجوية عبر المذياع، وتجنب الكثبان الرملية على الطرق الخارجية المكشوفة (إذ تنشط حركة الرياح وتعمل على نقل الأتربة بكميات كبيرة في الشارع)، والتمهّل في القيادة لعدم إرباك النفس والآخرين، وإغلاق فتحة سحب الهواء من الخارج الخاصة بمكيف المركبة، وتخفيف السرعة وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وترك مسافة كافية بين المركبات، وعدم استخدام الإشارات التحذيرية إلا للتنبيه، وإذا كانت الرؤية معدومة يُفضّل مغادرة الطريق الرئيس إلى طريق فرعي إن أمكن».