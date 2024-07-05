ما هي مسؤولية البنك عن ارتجاع شيكات لحساب مغلق؟

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

أتابع دائما نصائحكم القانونية على الموقع الإلكتروني لصحيفة "الإمارات اليوم"، وسؤالي هو أنني حصلت على شيكات صادرة من شركة تجارية لأحد العملاء، ووجدت أن بعض الشيكات تحتاج إلى توقيعين، وبعضها صادر من حساب مغلق ، قد تم إغلاقه قبل عام ونصف من تاريخ استحقاق الشيكات.

وسؤالي ما هي مسؤولية البنك في مثل هذه الحالة ؟ ولماذا يحتفظ العميل بدفتر الشيكات معه أثناء إغلاق الحساب ؟ يرجى تقديم المشورة .

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

البنك ليس عليه أي مسؤولية عن ارتجاع الشيكات أياً كان سبب الارتجاع لأن المسؤولية تقع على عاتق مصدر الشيك، وقد يكون سيء النية لدى إصدار الشيك من حساب مغلق، وقد يكون غلق الحساب بعد تسليم الشيك، وفي حالة كان مطلوب أكثر من توقيع على الشيك وصدر بتوقيع واحد، ففي هذه الحالة تتوافر جريمة الاحتيال، وفي كل الأحوال خول القانون للمستفيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصدر الشيك حسب سبب الارتجاع.

ونفس الأمر بالنسبة لاحتفاظ صاحب الحساب بدفتر الشيكات بعد غلق حسابه لأن ذلك دليل على سوء نيته وهو ما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية الجزائية قبله، والبنك عند غلق الحساب يؤكد على العميل عدم استخدام الحساب أو اصدار شيكات عليه تحت طائلة المسؤولية على صاحب الحساب

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