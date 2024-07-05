«لجنة تسمية الطرق في دبي» تُطلق منصة «اقتراحات تسمية الشوارع»

أعلنت لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي، الجهة المسؤولة عن تسمية الطرق والشوارع في الإمارة وتقع تحت إشراف بلدية دبي، أمس، إطلاق منصة «اقتراحات تسمية الشوارع»، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في تقديم اقتراحات لأسماء الطرق والشوارع في الإمارة.

يأتي ذلك تماشياً مع مستهدفات اللجنة ومساعيها للمحافظة على عراقة الماضي، وتعزيز الطابع الحضاري ومواكبة التطور المستقبلي للإمارة، وإبراز إنجازاتها ذات القيمة العالية.

وأكد مدير عام بلدية دبي، رئيس اللجنة، داوود الهاجري، أن منصة اقتراحات تسمية شوارع إمارة دبي تندرج ضمن جهود وخطط اللجنة لتفعيل مبدأ مشاركة المجتمع في تقديم مقترحات لتسمية الطرق والشوارع ضمن مختلف مناطق الإمارة، وفقاً للتصنيفات المعتمدة والرامية إلى إحياء المسميات التراثية، وإبراز الهوية الوطنية لدبي، الذي يعكس تاريخها وإرثها وثراءها الثقافي والحضاري والاجتماعي، ويتوافق مع توجهاتها المستقبلية.

وقال إن المنصة الجديدة تعد نظاماً رقمياً يتيح للجمهور مشاركة اقتراحاتهم لأسماء الشوارع في إمارة دبي باتباع منهجية شاملة ومعايير محددة، بحيث تعكس هويتنا وتعبر عن الترابط الوثيق بين ماضي وحاضر ومستقبل دبي، وتعيد إحياء المعاني التاريخية والمعالم التراثية والعمرانية الحضارية، بالتناغم مع السمعة العالمية لإمارة دبي، بما يسهم في ترسيخها في أذهان الأجيال المقبلة.

وستشمل التصنيفات اقتراح الأسماء لتكون مرتبطة بالتصميم والعمارة العربية والإسلامية، وأسماء مرتبطة بالفن والثقافة وقوافي بحور الشعر، كما ستضم أسماء الظواهر الطبيعية والنباتات والأشجار المحلية، وكذلك الأعشاب البرية والبحرية، وأسماء تعبر عن الاستدامة البيئية، وأخرى متعلقة بالسفن وأدوات البحر والصيد وغيرها.

كما ستشمل التصنيفات أسماء الحصون والقلاع القديمة، وأسماء الطويان الأثرية، والحلي المحلية القديمة وأسماء الخيول، والجمال العربية وأوصافها. وكذلك ستضم أسماء متعلقة بأنواع النخيل والرطب، وأخرى مستوحاة من أسماء المهن الزراعية والصناعية والحرفية وأدواتها.

ويمكن للجمهور المشاركة في تقديم مقترحات أسماء الطرق والشوارع عبر رابط المنصة: https://roadsnaming.ae.

وكانت اللجنة أنجزت تسمية الطرق في منطقة الخوانيج الثانية، كمرحلة تجريبية تناولت أسماء جديدة مستوحاة من الأشجار والنباتات والزهور المحلية مثل: شارع الغاف أحد أشهر أنواع الأشجار المحلية، الذي سيربط بين منطقتي الخوانيج الأولى والثانية، إضافة إلى أسماء أخرى مثل السدر والريحان والفاغي والسمر والشريش.

يذكر أن لجنة تسمية الطرق في إمارة دبي كانت قد تشكلت بقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021، برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضوية مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، وأربعة ممثلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص.