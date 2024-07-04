ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الحرس الوطني الشاملة.. الإسعاف الوطني يطلق "حملة صيف آمن.. خلك جاهز"

أطلق الإسعاف الوطني مبادرة "صيف آمن..خلك جاهز" لرفع الوعي بأهمية الإسعافات الأولية والتدابير الوقائية لمواجهة الطوارئ والإصابات الشائعة خلال فصل الصيف، ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من الحملة الشاملة التي أطلقتها قيادة الحرس الوطني مؤخرا لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الأمن والسلامة.

‎وستتضمن المبادرة سلسلة من الفيديوهات والمنشورات التثقيفية التي ستنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحرس الوطني والإسعاف الوطني ووسائل الإعلام، بهدف تزويد الجمهور بإرشادات عامة للتعامل المناسب مع حالات الطوارئ التي قد تطرأ في الصيف وذلك حتى وصول الفرق الإسعافية المختصة مما يسهم في تعزيز السلامة العامة.

‎وستغطي المنشورات مجموعة متنوعة من حالات الطوارئ الصيفية، مثل الإجهاد الحراري وضربات الشمس، الغرق، الغياب عن الوعي، الكسور الناتجة عن حوادث الرياضات المائية، التعامل مع النزيف، ولسعات قناديل البحر.

‎وقد أطلقت قيادة الحرس الوطني حملة شاملة لتعزيز الوعي حول الأمن والسلامة ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بالتدابير الاستباقية، والإجراءات الوقائية، والقوانين الاتحادية، والقرارات، والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعمل على تنفيذها الحرس الوطني، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء، للمحافظة على الأمن وحماية المكتسبات الوطنية. كما تهدف الحملة التي ستنفذها على 3 مراحل إلى تثقيف وتعزيز الوعي المجتمعي حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المواقف الطارئة والتي تسهم في تقليل المخاطر والمحافظة على سلامة الجميع.

الإسعاف الوطني يتبع للحرس الوطني ويقدم خدماته الإسعافية على مدار الساعة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة عبر كوادر وفرق إسعافية مؤهلة ومزودة بأسطول حديث من مركبات الإسعاف والمعدات المتطورة، وفق أعلى معايير التميز لمرحلة ما قبل المستشفى. ويتاح لجميع السكان من مواطنين ومقيمين طلب الخدمة من خلال رقم طوارئ الإسعاف 998