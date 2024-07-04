"موارد دبي" تُعلن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446 هـ

أصدرت "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي" تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1446 هجري، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي في 1 محرم 1446 وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي في يوم العمل التالي.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية بما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

وتقدمت الدائرة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"؛ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة رأس السنة الهجرية، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.