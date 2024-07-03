"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في "الحرارة" نهاية الأسبوع

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، مغبراً وغائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على الجبال بعد الظهر، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تصبح الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً لتكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، فيما يبقى الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، يوم السبت المقبل، مع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

ولفت المركز إلى أن طقس الأحد المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً مع حدوث ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.