اليوم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر

يتلقى طلبة الصفوف من التاسع إلى الـ12، اليوم، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023، حسب البرمجة الزمنية لإعلان النتائج للمراحل الدراسية كافة، الذي أعلنته أخيراً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

ووفق البرمجة الزمنية، يبدأ اليوم في الساعة الـ10 صباحاً الإعلان عن نتائج الصف الـ12، فيما تعلن نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 في الساعة الرابعة عصراً، وستعلن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن غداً (الخميس) في الساعة الـ10 صباحاً، وللصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة الرابعة عصراً.

ويستطيع الطلبة الحصول على نتائجهم وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الساعة الـ12 صباحاً، بحسب الصفوف والبرنامج الزمني تبعاً لذلك.

وأفاد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2024/2023، بأن شهادات طلبة الصف الـ12 تتضمن نتائج مواد المجموعة A، وتكون التقديرات مكتوبة بالحروف والنسب المئوية، ونتائج مواد المجموعة B بتقديرات مكتوبة بالحروف، ولا تحتسب في المعدل النهائي للطالب، إضافة إلى متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة A.

وحول سياسة إصدار الشهادات لطلبة الصف الـ12، أوضح الدليل أن الشهادات تصدر إلكترونياً، ويمكن الوصول إليها من خلال رمز الاستجابة (QR code)، وترفق الشهادة الدراسية إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بصيغة PDF.

ويسمح بطباعة الشهادة الدراسية للمراحل كافة، وكذلك يسمح بإصدار شهادة الصف الـ12 على ورق رسمي يحمل ترويسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لغرض الاستخدام خارج الدولة، ويمكن للطلبة تقديم طلب هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على أن ترسل لهم بوساطة شركة توصيل.

ودعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة إلى الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف التعرف إلى معاييرها، ومدى تقدم التحصيل الأكاديمي لأبنائهم وفقاً لذلك. وأعلنت المؤسسة، أن اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي تبدأ من 8 يوليو الجاري وتستمر لغاية 12 من الشهر نفسه.

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات الإعادة تستهدف الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، من الصف الرابع حتى الصف الـ12، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ50% لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية، و60% لطلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع إلى الـ12.