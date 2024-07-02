"طرق دبي" تتيح اضافة رخص القيادة وملكية المركبات إلى محفظة سامسونج

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات عن إضافة رخص القيادة وملكية المركبات الصادرة من دبي في محفظة سامسونج، وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع التزام هيئة الطرق والمواصلات في توظيف التكنولوجيا لضمان كفاءة نظام النقل والمواصلات وتعزيز تجربة السائقين وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأذكى في العالم.

ويمكن لمستخدمي سامسونج الآن إضافة المعلومات الخاصة بتسجيل مركباتهم ورخص القيادة مباشرة إلى محفظة سامسونج من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات (RTA Dubai)، وهذا التكامل يلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة، ويوفر منصة مركزية لإدارة المستندات المهمة المتعلقة بالنقل والمواصلات.

وقالت ميرة الشيخ مدير إدارة الخدمات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الابتكار والتطوير، وإطلاق المبادرات ذات القيمة المضافة للجمهور، من خلال توفير حلول نقل سهلة وميسرة. كما يعكس هذا التعاون الاستراتيجي الجهود المتواصلة للاستفادة من التقنيات الذكية ودمج الخدمات الأساسية في الهواتف الذكية، والتي من شأنها إحداث تحول في مشهد التنقل الحضري والانتقال نحو مستقبل رقمي يسهم في تحقيق رؤية دبي للتحول نحو المدينة الأذكى في العالم".

وأفادت ميرة أن المحفظة توفر أعلى معايير الأمن والخصوصية للمتعاملين، مؤكدة التزام هيئة الطرق والمواصلات وشركة سامسونج في الحفاظ على ثقة المستخدمين، وأن هذا التكامل يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الوثائق المتعلقة بالنقل والمواصلات ويضع معياراً جديداً للتميز في تقديم الخدمات والتقدم التكنولوجي بالإمارة.

وقال فادي أبو الشامات، رئيس قسم تجربة الهاتف المحمول في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "يتواصل تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لدفع عجلة التقدم في طرح تقنيات متطورة تعزز حياة مستخدمينا. ومن خلال دمج معلومات المركبات ورخص القيادة في محفظة سامسونج فإننا نقدم راحة وكفاءة لا مثيل لها لعملائنا الكرام. يأتي هذا الدمج مع ضمان مجموعة Knox الأمنية القوية من الدرجة العسكرية، ما يؤكد التزامنا الثابت بإعطاء الأولوية للأمان وحماية خصوصية بيانات المستهلكين، كما يُظهر أيضاً مسؤولية كلا الجانبين في دفع عجلة الابتكار وتوفير تجارب سلسة للمستخدمين".