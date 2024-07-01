مجلس "دبي للمرأة" يناقش استعدادات تنظيم منتدى المرأة العالمي في الإمارة خلال نوفمبر 2024

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول، برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، وذلك بعد التشكيل الجديد للمجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى المرأة العالمي – دبي في نوفمبر 2024 واستعراض أبرز الموضوعات والمتحدثين.

كما اطلع المجلس على مشاريع نادي دبي للسيدات وإنجازاته خلال النصف الأول من العام، والمبادرات الصيفية التي تستهدف المرأة والطفل.