«الأرصاد»: طقس غائم جزئياً.. وانخفاض في «الحرارة» الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خصوصاً شرقاً وجنوباً، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س، على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل يبقى غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً شرقاً وجنوباً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأربعاء المقبل سيصبح مغبراً إلى غائم جزئياً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، خصوصاً على السواحل، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة إلى قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً على البحر، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، وتصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويضطرب تدريجياً صباحاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عُمان.

ووفقاً للمركز تتأثر المنطقة خلال الفترة المقبلة بامتداد عدد من المنخفضات الحرارية، أهمها منخفض الهند الموسمي الذي يرفع درجات الحرارة، نتيجة لوجود الجبال الشرقية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد منطقة التقارب بين المدارين (ITCZ) الذي يصاحبه تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً، إضافة إلى استمرار تأثيرات «دورة نسيم البر والبحر»، حيث تشهد الدولة رياحاً جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وأخرى شمالية نهاراً.

وتتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح، قد تثير الغبار. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محمّلة بالغبار، فيما تزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكّل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام.