ما نسبة الخصم في المخالفات المرورية بأبوظبي؟

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة "بادر واستفد" التي توفر تسهيلات وخصومات متعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية ضمن اولويتها الاستراتيجية في اسعاد المجتمع و استباقية وجودة الخدمات للجمهور.

واشارت إلى أن المبادرة تتضمن خيارين الأول خصم بنسبة 35% على المخالفة في حال دفع المخالفة المرورية خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة باستثناء المخالفات الخطرة ، والخيار الثاني هو خصم بنسبة 25%عند الدفع بين 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة .

كما يمكن الاستفادة من تقسيط المخالفات عن طريق البنوك بصفر فائدة لمدة 12 شهر شريطة أن تكون البطاقة الائتمانية صادرة من البنوك والمصارف المتعاقدة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأوضحت أن مبادرة "بادر واستفد" تهدف إلى التسهيل على السائقين وتحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتقسيطها على مدار سنة، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات حيث تقدم امتيازات وتسهيلات عدة، منها تجنب زيادة قيمة الغرامات المرورية، وتجنب زيادة المخالفات.