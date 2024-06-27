"الشؤون الإسلامية" تصدر توجيهاً بشأن "مدّة صلاة الجمعة خلال الصيف"

وجّهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، جميع خطباء المساجد التابعة لها على مستوى إمارات الدولة، بضرورة الإيجاز في خطبة الجمعة بحيث لا تجاوز مدة إلقاء الخطبة مع الصلاة 10 دقائق، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، وحتى بداية شهر أكتوبر المقبل، مشددة على أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة على سلامة المصلين، ودفعاً للمشقّة عن مرتادي بيوت الله تعالى، خاصة في شهور الصيف التي ترتفع فيها درجات الحرارة.

وبيّنت الهيئة أن التيسير هو منهج راسخ في ديننا الإسلامي الحنيف الذي يعدُ أن حماية النفس والمحافظة على الصحة من الضروريات الخمس والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والمال والنسل والعقل، مؤكدة أن هذا الإجراء يتماشى مع نهج دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تولي جانب المحافظة على صحة الأفراد اهتماماً خاصاً بسن التشريعات والقوانين المنظّمة التي تعزّز هذا الجانب.

وأكدت حرصها على العناية بالمساجد ورعايتها وتوفير كل متطلباتها وتهيئة البيئة المريحة للمصلين التي تمكنهم من أداء صلواتهم في بيوت الله بروحانية وطمأنينة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تحظي به من صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله -والقيادة الرشيدة