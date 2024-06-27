6000 عامل تستهدفهم حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والمحلي والخاص، حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، لفئة العمال بالتزامن مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة التي تتواصل طوال شهري يوليو وأغسطس، وتستهدف 6000 عامل، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر التعرض للحرارة في الصيف، ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه، وتكريماً لجهودهم في أشهر الصيف.

وتم الإعلان عن إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في مقر المجلس، أمس، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحملة.

وتتضمن الحملة تقديم محاضرات تثقيفية توعوية في مواقع وجود العمال حول مخاطر التعرض للإنهاك وأعراضه، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية، والتعريف بالإجراءات الوقائية والممارسات السليمة التي تمنع الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري، إضافة إلى توفير فحوص مجانية للنظر وضغط الدم ومستوى السكر في الدم، فضلاً عن توزيع مستلزمات الوقاية الشخصية من أشعة الشمس والمواد الغذائية والمياه والهدايا على الفئة المستهدفة من جميع الجنسيات.

وتسلّط الحملة الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في تعزيز الصحة العامة، كجزء من استراتيجية شاملة، تهدف إلى تعزيز التعاون البنّاء، وتبادل المعرفة والخبرات، لترسيخ أواصر العمل المثمر بين الشركاء، وتحقيق الأهداف الطموحة للوزارة بتعزيز جودة الحياة الصحية في الدولة.

وتضم قائمة الشركاء في الحملة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة تطوير معايير العمل، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة شؤون البلديات، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الوقاية والسلامة، ومركز الشارقة للعمل التطوعي - دائرة الخدمات الاجتماعية، والهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة فاوست للمقاولات، والجابر للنظارات، ومجموعة ميدكير، ومجموعة أستر، وشركة منزل للخدمات الصحية، ومصنع مياه زلال.

وأكد مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، محمد الزرعوني، أن حملة «الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض» في الشارقة تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للعام الـ13 بمشاركة عدة جهات حكومية وخيرية وخاصة، وهي تمثل مبادرة إنسانية تعكس قيم المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى جميع شرائحه، خصوصاً فئة العمال التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس، وتوعيتهم بمخاطر الإصابة بالإنهاك الحراري والأمراض المتسببة بها، في إطار التوجهات الحكومية التي تحفظ حقوق العمال، وتحرص على سلامتهم، وتكفل لهم بيئة عمل صحية، والتي تتطابق مع المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الزرعوني: «إن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والهيئات والأفراد ضمن فريق عمل واحد يستهدف إسعاد جميع فئات المجتمع، فضلاً عن أن مثل هذه المبادرات المجتمعية، تسهم في بناء ثقافة صحية في المجتمع، وتشجع على السلوكيات الصحية السليمة بين أفراده، من خلال ما توفره من معلومات وإرشادات توعوية وإجراءات وقائية».

وأكدت مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إيمان راشد سيف، الحرص على التعرف بالاحتياجات الصحية للعمال، وتقديم برامج توعوية لهم، لأن صحة جميع أفراد المجتمع في مقدمة الأولويات الحكومية، انطلاقاً من مكانة الإنسان باعتباره أساس التنمية ومحركها، استناداً لرؤية قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.

وأوضحت أن الحملة تركّز على التوعية بأهمية شرب كميات كافية من الماء، وارتداء الملابس المناسبة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتقديم نصائح غذائية لتعزيز مقاومة الجسم للحرارة، وذلك في إطار تعزيز جهود الإمارة الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على اتباع عادات صحية تحافظ على صحتهم وسلامتهم، لاسيما فئة العمال، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

ولفتت إلى دعم الجمعيات التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وهي جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، وجمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى، وجمعية أصدقاء السكري.