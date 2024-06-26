بقرار من حمدان بن محمد.. تشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 38 لسنة 2024 بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وممثل عن هيئة دبي الرقمية، ود. طيب أمان الله محمد كمالي، ورجاء محمد المزروعي، ود. يسار فاروق جرار، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للكلية.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.