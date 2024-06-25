تكريم 24 من القيادات الإماراتية الشابة ضمن برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي»

كرمت وزارة التربية والتعليم اليوم 24 من القيادات الإماراتية الشابة، خريجي الدفعة الأولى من برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي» لتأهيل القيادات الإماراتية في قطاع التعليم الذي أطلقته الوزارة في شهر أكتوبر الماضي في إطار جهودها المتواصلة لدعم وتمكين وتأهيل الكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم في دبي، وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وعدد من كبار المسؤولين من الوزارة، إلى جانب خريجي الدفعة الأولى من برنامج أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي وقيادات مؤسسات التعليم العالي.

وفي كلمته خلال الحفل، توجه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بالتهنئة للخريجين والخريجات، موضحاً أن هذه خطوة مهمة في مسيرتهم للانطلاق إلى آفاق أوسع وأرحب من التعلم المستمر والإبداع والابتكار لخدمة أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم من خلال الارتقاء بقطاع التعليم العالي في دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.

وقال معاليه: تحرص وزارة التربية والتعليم باستمرار على الاستثمار في تطوير القدرات والكفاءات الإماراتية في المجال التعليمي، وبرنامج «أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي» خير شاهد على ذلك، حيث نجحنا اليوم في تمكين الطاقات الإبداعية وبناء قيادات إماراتية متسلحة بالمعرفة والمهارة والفكر الابتكاري اللازم لتحقيق التميز والنجاحات في المجالات الأكاديمية والإدارية في قطاع التعليم العالي الحكومي، لما يمثله ذلك من أولوية وطنية تتبناها الحكومة، فضلاً عن المساهمة في تطوير منظومة تعليم المستقبل لتكون ريادية وناجحة واستباقية وقادرة على المساهمة في تحقيق الرؤية التنموية لدولة الإمارات.

وتضمن الحفل فيديو تعريفياً بأهداف برنامج «أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي» وأنشطته والمراحل التي يمر بها المشاركون، فضلاً عن عرض المشاريع الخمسة الناتجة عن البرنامج والتي أبدعتها القيادات الشابة، بعد أن تم تقسيم الخريجين إلى خمس مجموعات، لتقدم كل مجموعة بعد ذلك مشروعها لتطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، والتي تم تطبيق عدد منها بتمويل وإشراف من وزارة التربية والتعليم.

وضمت قائمة خريجي الدفعة الأولى من برنامج أكاديمية القيادة الوطنية للتعليم العالي الدكتورة سميرة الملا والدكتور حسن الهاشمي والدكتورة فاطمة كلبت وهدى التميمي وندى بوفطيم من وزارة التربية والتعليم، والبروفسور جمعة الكعبي واليازية الظاهري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الحمادي من كلية الإمارات للتطوير التربوي، وعيسى الشامسي وريم الهاشمي من جامعة الشارقة، وأسماء الشامسي من جامعة عجمان، والدكتورة وفاء الزغبر والبروفيسورة فاطمة طاهر والدكتورة منى الصيني من جامعة زايد، والدكتورة حبيبة الصفار والدكتور علي المنصوري من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور فهد السعدي والدكتورة ميرا المري من جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتورة لمياء الهاجري وجاسم الحمادي ومريم الحفيت من كليات التقنية العليا، ومحمد الريسي من جامعة بوليتكنك أبوظبي، وسامية السعيدي ومريم البلوشي من أكاديمية ربدان.

وشمل البرنامج ثلاث مراحل، حيث ركزت المرحلة الأولى على اللقاءات والتفاعل المباشر مع المشاركين من خلال تنظيم مجموعة من المحاضرات العملية والورش التفاعلية والأنشطة التدريبية المصممة خصيصاً لتنمية الوعي القيادي لدى المشاركين وتزويدهم بالمهارات والكفاءات الرئيسية الواجب توفرها في القيادي الناجح في قطاع التعليم العالي.

وعملت المرحلة الثانية على إعداد تقييم شامل (360 درجة) للمساهمة في تطوير القيادات بشكل فردي وتخصيب موجه لكل قيادي والمتابعة الدورية لبناء وتنفيذ المشاريع وتقديم الدعم اللازم من قبل الوزارة والجهة الاستشارية رعاة المشاريع، أما المرحلة الثالثة فتم خلالها تقييم وإطلاق المشاريع التطويرية لقطاع التعليم العالي من قبل الوزارة والرعاة.