"طرق دبي" تنفذ أعمال التحسينات المرورية على 3 شوارع حيوية في المنخول

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعمال التحسينات المرورية على 3 شوارع حيوية في منطقة المنخول، وشملت هذه الأعمال تعديل تقاطع شارع الكويت وشارع 12A بالإضافة إلى شارع 10C في تلك المنطقة، ويأتي ذلك ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى تعزيز قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يخدم أدائها الاقتصادي المتصاعد ونموها السكاني، ويعزز من جودة الحياة لقاطنيها وزوارها، ومن مكانتها كوجهة مثالية في مزاولة الأعمال التجارية.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تعتبر المنخول من المناطق التي تتميز بكثافة الحركة المرورية، وعليه حرصت الهيئة على تنفيذ حزمة من أعمال التحسينات، التي شملت تعديل التقاطع بين شارعي الكويت و10C، من خلال تقليل عدد مسارات الدخول والخروج الحر (Right in-Right out) من مسارين الى مسار واحد مع إضافة حركة دوران للخلف (U-Turn) على شارع 10C، وذلك لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض الحوادث بالمنطقة.

وأضاف البنا: " تضمنت الأعمال المرورية تعديل موقع حركة الدوران للخلف على شارع الكويت وذلك لزيادة (طول) مسرب التخزين، وبالتالي رفع معدل انسيابية الحركة المرورية وخفض معدل التأخير على تقاطع شارع الكويت مع شارع 12A بنسبة 30%، مما سيقلل من طابور الاصطفاف وانتظار المركبات على التقاطع، بالإضافة إلى ذلك تم إلغاء حركة التداخل المروري المتجه من شارع 10C إلى شارع 12A ورفع مستوى السلامة المرورية على شارع الكويت.

وأكد البنا على أن التحسينات المنفذة تساهم في تعزيز انسيابية حركة المركبات وسهولة التنقل في أرجاء منطقة المنخول والمحيطة بها، إلى جانب خدمة الأفراد من سكانها وطلاب المدراس والعاملين فيها، والذي يقدر عددهم الإجمالي بـــ 130 ألف نسمة. كما تعد المنخول واحدة من المناطق التجارية الهامة التي تضم مجموعة متنوعة من الشركات الخدمية في قطاعي الفندقة والضيافة، وقطاع المستشفيات في إمارة دبي، فضلاً عن المحلات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في تلك المنطقة.