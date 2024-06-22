محمد بن زايد في يوم الأب: ولانزال نرى فيك الوطن والأب والمعلم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صورة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بمناسبة يوم الأب، تجمع سموه مع المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وكتب سموه معلقاً على الصورة: «ولانزال نرى فيك الوطن والأب والمعلم».

وصادف، أمس، يوم الأب العالمي، الذي يُحتفل به في معظم البلدان العربية في 21 يونيو من كل عام.