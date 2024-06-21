محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (40) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد برئاسة مدير عام بلدية دبي، وعضويّة كل من: د. هلال حميــد ساعد الكعبي، نائباً للرئيس، وعبـــدالله سلطـان الشامـــسي، ود. فــــرح علي الزرعونــي، ود. وفـــاء جابــــر ناصـــــر، د. مــروان محمــــد المــــلا، وأحـــمـــد الــروم المهيـــري، ومنى عبدالله الطويل الشحي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي للمركز . ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.