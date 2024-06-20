قرقاش: نهضتنا نتاج للرؤية السديدة والقيادة الرشيدة والعمل المخلص والدؤوب

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهضة الإمارات بُنيت برؤية وحكمة الشيخ زايد بن سلطان واخوانه المؤسسين وتواصلت بفضل قيادة ملهمة هي خير خلف لخير سلف، وثمرة جهد وإخلاص المواطن الإماراتي وكل من أحب هذا الوطن وعاش فيه بقيم العدالة والتسامح والتعايش.

وأضاف قرقاش في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الخميس: نهضتنا هي نتاج للرؤية السديدة والقيادة الرشيدة والعمل المخلص والدؤوب.