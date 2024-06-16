الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاَ وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي، سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والثاني عند الساعة 22:09 والجزر الأول عند الساعة 14:42 والثاني عند الساعة 05:15.

ولفت إلى بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والثاني عند الساعة 07:57 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والثاني عند الساعة 01:00 .