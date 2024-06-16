رئيس الدولة والرئيس التركي يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية - خلال اتصال هاتفي - التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب سموه والرئيس التركي عن تمنياتهما أن ينعم الله تعالى على الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام والازدهار.