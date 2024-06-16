سلطان القاسمي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ أحمد منصور، خطبة عيد الأضحى المبارك تناول فيها شعائر العيد، وأهميتها وعِظم شأنها عند الله عز وجل، اقتداء بنبي الله إبراهيم عليه السلام، مستشهدا بالآية الكريمة "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ"، مشيرا إلى أن أيام العيد أيام فرح وسرور، داعيا إلى ضرورة إظهار البهجة وزيارة الأرحام والالتزام بالتعاليم الدينية الحنيفة، والحرص على نيل مرضاة الله والابتعاد عن ما نهى عنه.

ولفت خطيب العيد إلى نعمة الأبناء موصيا الآباء والأمهات بالحرص على تربيتهم بما يرضي الله عز وجل، والاقتداء بالسنة النبوية في ذلك، وتعليمهم الصلاة والحرص عليها، والإحسان إلى الزوجات والبنات، إضافة إلى تعويد الأبناء على شعائر الله في عيد الأضحى ليتمسكوا بها ويحيوها.

وأوصى خطيب العيد، أفراد المجتمع بالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى في شؤون حياتهم كافة واجتناب نواهيه، راجيا من المولى عز وجل أن يعيد المناسبات الدينية السعيدة على دولة الإمارات قيادة وشعبا بالصحة والعافية والأمن والأمان.