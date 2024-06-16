حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير

أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير بدبي.

كما حضر الصلاة إلى جانب سموهما كلٌ من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والأعيان والمسؤولين، وجمع من المصلين.