«الأرصاد»: رياح مثيرة للغبار وفرص لسقوط أمطار خلال أيام العيد

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر، خلال الفترة الحالية، بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، خصوصاً شرقاً، قد يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يظل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع استمرار فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

كما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأفاد بأن طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، خصوصاً شرقاً وشمالاً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتراوح سرعتها ما بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. وتشهد الدولة خلال الفترة الحالية، ضعفاً وتراجعاً في تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تؤثر المنخفضات الحرارية في المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن الفترة الحالية تشهد ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، فيما تزداد فرص تكوّن السحب الركامية مع تقدّم الأيام في هذا الشهر، قد يتخلّلها سقوط أمطار.

وأوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة يتزايد خلال هذا الشهر بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، مقارنة بشهر مايو الماضي، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً، خاصة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، حيث تضعف فرص تشكّل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.