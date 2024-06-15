مكتوم بن محمد: أبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»: اليوم يجتمع حجاج البيت الحرام من كلّ مكان في جبل عرفات بأمانيهم ودعواتهم، نسأل الله أن يعمّ السلام والخير على شعوبنا العربية والإسلامية وأن يتقبل دعاءنا في هذا اليوم المشهود.

وأضاف سموه «أبارك لقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك جعله الله عيداً تعمّ به الفرحة وتتعمق فيه أواصر الود والتواصل، وكلّ عامٍ وأنتم بخير».