محمد بن راشد: كل عام وجميع الشعوب الإسلامية بخير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على منصة «إكس»: «يجتمع اليوم المسلمون في أنقى وأرقى تجمّع على وجه الأرض.. على صعيد عرفات.. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم.. ومن المؤمنين دعاءهم.

وأضاف سموه: كل عام وجميع الشعوب الإسلامية في خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات وقبول الطاعات».