إغلاق مطعم «خوشاب دربار» في المفرق الصناعية بأبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري لمنشأة مطعم «خوشاب دربار» في مدينة المفرق الصناعية بأبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم «CN-1419645» لمخالفتها القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار وجود مخالفات تؤثر سلباً في سلامة المواد الغذائية، وعدم استجابة المنشأة لاتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وصدرت بحق المنشأة إجراءات عدة لتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم الاهتمام بنظافة المعدات والبرادات في منطقة التحضير، وعدم الاهتمام بنظافة الأسقف والأرضيات في منطقة التحضير.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر باستمرار أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة. وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، لاتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.