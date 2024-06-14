"أبوظبي للتنقّل": خدمات مواقف و"درب" مجاناً خلال عطلة العيد

أعلنت دائرة البلديات والنقل متمثلة في "أبوظبي للتنقل"، عن مواعيد عمل جميع خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ غداً السبت وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدة مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وأوضح "أبوظبي للتنقل" أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني https://admobility.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، ومنصة "تم" للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وذكر أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية اعتباراً من يوم غدٍ وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأربعاء المقبل، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة.

ونوه "أبوظبي للتنقل" إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً إلى الساعة 8:00 صباح اليوم التالي.

وأعلن "أبوظبي للتنقل" أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال عطلة العيد، على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الأربعاء المقبل في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فقد أفاد "أبوظبي للتنقل" بأن خدمات حافلات النقل العام الداخلية والضواحي ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية لأيام نهاية الأسبوع مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الضواحي حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.

وذكر أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخدمات حافلات النقل العام عبر المدن وعبر الإمارات، لزيادة عدد الرحلات خلال العطلة وذلك بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال تلك الأيام.

اما بالنسبة لخدمتي "أبوظبي إكسبرس" وحافلة عند الطلب "أبوظبي لينك"، ستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال العطلة.