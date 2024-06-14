مبادرة "وجبات الخير" لتعزيز قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في دبي

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إطلاق مبادرة " وجبات الخير " التي تنبثق عن (وقف خبز السبيل) وتهدف المبادرة الى توزيع وجبات غذائية مجانية لفئة العمال عقب صلاة الجمعة في عدد من مسجد دبي، لتعزيز قيم العطاء والتكافل الإنساني في المجتمع.

وتأتي مبادرة (وجبات الخير) كإضافة نوعية لخبز السبيل، حيث يسعى المركز من خلال المبادرة إلى دعم الفئات المحتاجة والأيدي العاملة وترسيخ مبادئ التعاون والتراحم الإنساني، وسيتم توزيع الوجبات في مساجد مختلفة في دبي كل جمعة لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي أن مبادرة (وجبات الخير) هي ثمرة (وقف خبز السبيل) حيث تم استثمار تبرعات مشروع خبز السبيل في استثمار وقفي ليتم صرف ريعه على مبادرة خبز السبيل ومبادرات أخرى في مجال توزيع وجبات الطعام للفئات المحتاجة.

وأضاف المطوع أن باب المساهمة مفتوح لجميع من يرغب بالمشاركة لبناء جسور الخير والتراحم بين أبناء المجتمع، وترسيخ روح التضامن والتكافل الإنساني بين فئات المجتمع المختلفة، ونتطلع الى توسيع نطاق التعاون مع شركاء المبادرة في المجتمع المحلي للوصول الى أوسع شريحة ممكنة من المستفيدين.

من جانبها قالت السيدة زينب جمعة التميمي، مديرة المركز إن مبادرة (وجبات الخير) هي تعزيز لمبدأ الاستدامة في العمل الإنساني ، وأكدت التميمي التزام المركز بخدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع، وشكرت السيدة زينب جمعة، المتطوعين والداعمين على مشاركتهم في اطلاق المبادرة، ولفتت إلى أن مبادرة "وجبات الخير" هي نتاج لمبادرة (خبز السبيل) التي نحجت في تحقيق أهدافها الإنسانية وشكّلت بداية لمزيد من المبادرات الخيرية في المجتمع.