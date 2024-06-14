رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1138 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، بالإفراج عن 1138 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المستحقة عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سنوياً، على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وغيره من المناسبات المباركة، تعزيزاً للروابط الأسرية، ولإدخال السرور إلى قلوب أبنائهم وأسرهم، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة لبدء حياة جديدة، بما ينعكس إيجاباً على أسرهم ومجتمعهم.