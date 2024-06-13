«أبوظبي للزراعة» تحذر من التعامل مع القصابين الجائلين

شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على أهمية ذبح الأضاحي في المسالخ وتجنب عمليات الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين.

وأكدت الهيئة أن الذبح في المسالخ يعزز الصحة العامة، حيث توفر مسالخ إمارة أبوظبي مجموعة من المقومات التي تجعل عملية الذبح داخلها ضرورة، من أهمها مكافحة التلوث أثناء الذبح، والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث، إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، وتوافر قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، إضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح والتخلص منها بشكل آمن، بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي.

وأشارت الهيئة إلى أن الكشف البيطري داخل المسالخ يحدد صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، ويرصد الآفات المرضية والتقييم العلمي لمدى خطورتها، فضلاً عن تحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي، ما يسهم بشكل فعال في السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان المنقولة بواسطة اللحوم، كالديدان الشريطية، أو بواسطة الطفيليات الخارجية كالقراد، والكشف على متبقيات الأدوية البيطرية، وإعدام الأجزاء الملوثة منها، إضافة إلى ضمان إتمام عناصر التذكية الشرعية كاستقبال القبلة والتكبير، والقطع الصحيح لإدماء الذبيحة، والاستنزاف الكامل للذبيحة، والكشف عن سوء الإدماء أو الإدماء غير الكامل الذي ينتج عن الحمى ويؤثر مباشرة في صلاحية اللحم.