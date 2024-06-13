منصور بن محمد يتفقد سير العمليات في مطار دبي الدولي

قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، بزيارة ميدانية إلى مطار دبي الدولي للاطلاع على سير العمليات والإجراءات التي تقدمها الجهات المعنية في المطار، والجهود المبذولة لضمان أعلى مستويات الخدمة للمسافرين. كما زار سموه هيئة دبي للطيران المدني، واطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة وآليات التشغيل الخاصة بالطائرات بدون طيار وذلك لضمان سلامة المجال الجوي لإمارة دبي.

ورافق سموه في جولتَيه التفقديتَين نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الفريق محمد أحمد المري، وعدد من أعضاء المجلس.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود مطارات دبي، بقيادة وإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والجهود المبذولة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك شرطة دبي وجمارك دبي وهيئة دبي للطيران المدني والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وأثنى سموه على روح الفريق الواحد التي جسدتها طواقم وفِرَق عمل المطار لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي أعلى المعايير الدولية.

واستمع سموه إلى شرح من كبار مسؤولي أقسام المطار حول جاهزية المرافق والطواقم وإجراءات العمل المتبعة.

وشملت الجولة نقاط التواصل مع المسافرين، بما في ذلك مراقبة الجوازات والأمن والجمارك والأمتعة وغيرها.

كما تفقد سموه غرفة العمليات الخاصة بالطائرات بدون طيار في هيئة دبي للطيران المدني للاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في مراقبة وتنظيم الطائرات بدون طيار، وأثنى سموه على جهود فرق العمل في الهيئة بإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، مثمناً تفاني الموظفين المختصين في إدارة عمليات التشغيل الخاصة بالطائرات بدون طيار وضمان استيفاء أعلى معايير الأمن والسلامة لأجواء الإمارة.

واطلع سموه على آلية تشغيل أحدث أنظمة الرصد للطائرات بدون طيار لحماية الأجواء، ما يرسخ المكانة المرموقة لإمارة دبي كنموذج في تبني أفضل الممارسات والإجراءات المعتمدة دولياً. وأكد سموه خلال الزيارة على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال عمليات الطائرات بدون طيار في سبيل تعزيز أمان وسلاسة تشغيلها.

واختتم سموه الزيارة بتوجيه الشكر والثناء لجميع أعضاء فريق العمل في الهيئة تقديراً لتفانيهم وجهودهم المبذولة، مشيراً إلى أن تميزهم في أداء مهامهم يعكس الرؤية الطموحة لدبي في أن تكون رائدة عالمياً في مجال الطيران المدني.