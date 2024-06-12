«برجيل القابضة» تفوز بالجائزة الذهبية في «سعادة الموظفين»

حصدت «برجيل القابضة»، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الجائزة الذهبية عن فئة التنوع والشمول، في حفل توزيع جوائز سعادة الموظفين، الجائزة الأولى للموارد البشرية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصلت المجموعة أيضاً إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل مبادرة للصحة والرعاية عن مسابقة ألعاب برجيل، حيث تعكس الجوائز التزام مقدمي الرعاية الصحية تعزيز بيئة عمل متنوعة وعادلة وشاملة.

تعطي «برجيل القابضة» الأولوية لبيئة عمل مفتوحة وشاملة، ما يضمن المساواة في المعاملة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو العمر أو الجنس، ومع التركيز على بناء مؤسسة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانية الوصول المادي في مبانيهم، ونفذوا نموذج عمل مرن لدعم الأفراد ذوي الإعاقة.

وتتميز مبادرة التنوع والمساواة والشمول التي أطلقتها شركة برجيل القابضة بنهجها الشامل الذي يشمل المساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي ومتعدد الأجيال ودعم أصحاب الهمم. توظف المنظمة بفخر أفراداً من جنسيات متنوعة ونفذت استراتيجية قوية لاكتساب المواهب لضمان العدالة والإنصاف.

وقالت مديرة مجموعة الموارد البشرية في «برجيل القابضة»، مادهوري أسوال، إن نجاحنا في الفوز بهذه الجائزة يُعزى إلى الجهود المبذولة في مبادرة التنوع والمساواة والشمول لدينا، حيث يتم تأكيد هذا الإنجاز من خلال التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في مجال المساواة بين الجنسين، مع وجود أكثر من 750 قيادة نسائية، وتمثيل المرأة بنسبة 54% في القوى العاملة لدينا.

كما أن الالتزام بالشمولية ضمن استراتيجية برجيل القابضة في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يؤدي إلى إثراء الثقافة التنظيمية، ودفع النمو المستدام.

وأكدت مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، تهاني القادري، أن «التكريم يؤكد التزامنا بتعزيز بيئة شاملة تحتفي بالإسهامات الفريدة للجميع».

وأضافت: «مبادراتنا تعمل على تمكين المواهب، ما يضمن دعم الجميع لتحقيق النجاح».

وتسلط جائزة سعادة الموظفين الضوء على التحولات المستمرة في مشهد الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بالشفافية وعملية الاختيار القائمة على الجدارة، وقد حصلت على علامة ثقة الجوائز من قبل مجلس معايير الجوائز المستقلة، ويتم تحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من كبار خبراء الموارد البشرية، وسعادة الموظفين من خلال عملية مراجعة صارمة.