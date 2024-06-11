«كامب إيه آي» تطلق محاكي الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة في العالم

أعلنت شركة «كامب إيه آي» عن إطلاق «مارس 5»، محاكي الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر والأكثر قدرة في العالم، الذي يتميز بتكرار الأداء وتوليد الأصوات والنصوص بمئات اللغات.

جاء الإعلان خلال «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» التي عقدت برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ونظمها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في أكبر تجمّع من نوعه لتسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته،

بمشاركة أكثر من 1000 من صنّاع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

ويجمع «مارس 5» بين نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، تجمع النصوص والمشاعر والأداء والمعاني بشكل فريد يتميز بالتغلب على العمليات الصعبة، مثل المعادلات الرياضية والأفلام والرسوم المتحركة، وغيرها، خلال بضع ثوانٍ، باعتباره مصدراً مفتوحاً باللغة الإنجليزية من قبل 1.2 مليار من أجهزة الكمبيوتر العملاقة التي تم تدريبها على البيانات لأكثر من 150 ألف ساعة. كما يمكن الوصول إلى «مارس 5» بأكثر من 140 لغة أخرى بإمكانات فريدة لتمييز الصوت والترجمة الواقعية ممثلاً حقبة جديدة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وأشادت الشركة خلال الإعلان بجهود دبي ودولة الإمارات وبيئتها المتميزة لتحويل الأفكار إلى واقع، وبناء شركات ذكاء اصطناعي فريدة ومتميزة من مدينة دبي، ما يرسخ مكانتها وجهة عالمية لرواد الأعمال والباحثين لبدء قصص نجاحهم من دبي.

وطور هذا النموذج بجهود مشتركة، بالتعاون مع «أمازون للحوسبة السحابية» التي دعمت النموذج من خلال حوسبة وحدة معالجة الرسومات وأسهمت في دفع حدود الابتكار.