غداً.. طقس صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة ــ أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 00:19 والمد الثاني عند الساعة 38:03 والجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 04: 14 والمد الثاني عند الساعة 10:01 والجزر الأول عند الساعة 22:20 والجزر الثاني عند الساعة 45:07.