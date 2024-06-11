«التزام»

لاحظ قراء عدم التزام الأشخاص الذين يستخدمون «السكوتر الكهربائي» بالسير في مسارات محددة على ممشى قناة دبي المائية، إضافة للسير بسرعات كبيرة، ما يعرض الأطفال وكبار السن لمخاطر الاصطدام بهم أثناء التنزه على ممشى القناة.

«رائحة»

قال سكان في منطقة الخان بالشارقة إن وضع صناديق القمامة الكبيرة في مناطق قريبة من البنايات يتسبب في انبعاث روائح كريهة منها، وتناثر بعض المخلفات حولها.

«تدوير»

دعا قراء إلى تبني شركات تشغيل خدمات الاتصالات في الدولة مشروعات تدعم الاستدامة عبر استعادة أجهزة «الراوتر» والاستقبال التلفزيونية القديمة من المتعاملين، وإعادة تدويرها مقابل منحهم مكافآت محفزة.

دراجات

حذر سائقون على الطريق المحاذي لـ«بوكس بارك» في دبي من قيادة أفراد دراجات كهربائية على الطريق والسير بها على الخط الأصفر دون لوحات مرورية، لافتين إلى أن ذلك يعرض حياتهم للخطر ويربك السائقين.

نظافة شخصية

شكا مستخدمو مواصلات عامة من وجود روائح غير مستحبة في بعض مركبات الأجرة، نتيجة عدم اعتناء السائق بنظافة مركبته أو بنظافته الشخصية. وطالبوا بتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بحالات سوء المعاملة من بعض السائقين.