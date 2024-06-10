"طرق دبي" تطلق بطاقة "نول ترحال" لتلبية احتياجات المقيمين والسياح في الدولة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بطاقة "نول ترحال"، التي تمنح مستخدميها مزايا وفوائد متعددة بما يخص دفع تعرفة وسائل النقل العام التابعة للهيئة، وتعرفة المواقف العامة، وأجرة مركبات الأجرة في دبي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخصومات التي يتجاوز عددها 100 عرض ترويجي تشمل مختلف المرافق السياحية من الفنادق والمطاعم ومحلات التجزئة والأماكن الترفيهية ومغامرات الاستكشاف وغيرها العديد من العروض في إمارة دبي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في فندق سكاي فيو العنوان للإعلان عن إطلاق البطاقة الجديدة بالتعاون مع شركة "ام دي اكس" للحلول التقنية، على أن يتم بيع البطاقة عبر عدة منافذ تشمل، مطار دبي عبر شركة يورو كار، ومحلات زووم، ومكاتب شركة يانا تور للسياحة والسفر.



وأعرب محمد يوسف المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي فى هيئة الطرق والمواصلات عن سروره بالإعلان عن إطلاق بطاقة "نول ترحال" لمختلف شرائح المجتمع ولمستخدمي المواصلات العامة من المقيمين والسياح والزوار القادمين إلى دولة الامارات عموما ودبي على وجه الخصوص من مختلف بلدان العالم الذي تجاوز عددهم الـ 20 مليون زائر في عام 2023.



وقال المظرب، إن الهيئة تهدف من إطلاق هذه المبادرة إلى إسعاد الجمهور من خلال تصميم وتخصيص منتجات تلبي احتياجات المتعاملين وفق ما توفره بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها من تكامل بين وسائل النقل العام والاستمتاع بمرافق المدينة السياحية من خلال بطاقة واحدة حيث تعتبر العلامة التجارية "نول" من أقوى وسائل الدفع في دبي ويصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 5 ملايين متعامل مع عدد معاملات يتجاوز 3 ملايين معاملة يوميا.



وأوضح أن البطاقة الجديدة تُعتَبرُ مُكمَلةً لمزايا بطاقة "نول" المعروفة حاليا بما يخص دفع تعرفة وسائل النقل العام التابعة للهيئة ودفع تعرفة المواقف العامة ودفع أجرة مركبات الأجرة في دبي إضافة إلى دفع قيمة المشتريات بمحلات التجزئة حيث سَيُمنَح من يرغب في الحصول على هذه بطاقة "نول ترحال" بطاقة نول اعتيادية الأمر الذي يجعل من بطاقة نول الخيار الأمثل للسكان والزوار والسياح للتنقل عبر المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري في دبي.