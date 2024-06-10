استشارة قانونية.. هل يحق للمطلقة منع مبيت الأبناء عند أبيهم المتزوج من أخرى؟

سؤال

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

صدر حكم من المحكمة بتمكين طليقي من رؤية اولاده مع الاصطحاب والمبيت وهو متزوج أخرى أجنبية تختلف أخلاقها وعاداتها وتقاليدها عنا وأخشى أن تؤثر على الاولاد فهل يمكنني الاعتراض على مبيت الأبناء عندها ؟.

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

الرؤية والاصطحاب والمبيت للأب وليست لزوجته، وإن كان مبيتهم عنده يؤدي حتماً للاختلاط مع من يسكن معه ومنهم زوجته، ولا يمكنك طلب الغاء المبيت والاصطحاب الى بيته هذا الا ان استطعت اثبات ما يحيق بهم من خطر يؤثر في دينهم وسلوكهم وبناء عليه يمكنك طلب الزام الاب بالتعهد بعدم مبيت الاولاد في نفس البيت المخصص لتلك الزوجة أو عدم اختلاطها معهم فإذا لم يلتزم تطلبين الاكتفاء بالرؤية والاصطحاب خارج البيت دون المبيت، وهذه الطلبات يفصل فيها قاضي التنفيذ حسب ما يثبت له وما يكون في مصلحة المحضونين.

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