حكومتا الإمارات وأذربيجان تطلقان «منتدى تبادل الخبرات الوزاري»

تنظم حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (غداً وبعد غد)، منتدى تبادل الخبرات الوزاري، ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة تستهدف توفير منصة للتعاون الثنائي والتواصل بين قيادات حكومتي البلدين لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض قصص النجاح الحكومي.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن تنظيم منتدى تبادل الخبرات الوزاري، يأتي في سياق تطور العلاقات الثنائية والشراكة البناءة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أذربيجان، وضمن مسار تصاعدي للتعاون، تجسد أخيراً بإطلاق شراكات استراتيجية في مجالات جديدة، ما يترجم توجهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوسيع مجالات الشراكة، وتعزيز العلاقات الثنائية الهادفة لخير الشعبين الصديقين.

وقال محمد القرقاوي إن المنتدى سيوفر منصة للقيادات الحكومية من البلدين لتبادل المعرفة، ومشاركة الأفكار والخبرات والتجارب وقصص النجاح، واستعراض منظومة الفرص المستقبلية لتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالقطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بجودة حياة المجتمع. يشارك في المنتدى من دولة الإمارات، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله أحمد آل صالح، ووكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن الهاوي، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف سليم العلماء، ومدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى عبيد السويدي.

ويضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان أهلي، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، محمد بن طليعة، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية، الدكتور عامر أحمد الشريف، ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية، الدكتور علوي الشيخ علي، ومدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي حمدة بن كلبان.

ويمثل المنتدى الوزاري لتبادل الخبرات بين حكومتي الإمارات وأذربيجان منصّة استثنائية، تم تطويرها لتعزيز التواصل مع الوزراء والمسؤولين والقيادات الإماراتية، عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تتناول عدداً من المشاريع المشتركة الهادفة لصناعة المستقبل في جمهورية أذربيجان.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مبادرات تبادل الخبرات، ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجالات استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها.

وسيعمل المشاركون على تبادل الأفكار لتطوير مشاريع استراتيجية مؤثرة في ستة مجالات، تشمل: التنويع الاقتصادي والاستثمار، وحماية البيئة والطاقة الخضراء، والتعليم، والصحة، وجودة الحياة الاجتماعية، والخدمة العامة والابتكار.