«طرق دبي» تفتتح جسراً بطول 666 متراً

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسراً رئيساً، ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يشمل تنفيذ أربعة جسور بطول 2874 متراً، وبطاقة استيعابية قدرها 17 ألفاً و600 مركبة في الساعة.

ويبلغ طول الجسر المُنجز 666 متراً، بسعة مسارين، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في تحقيق انسيابية حركة السير، وتفادي تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى مداخل منطقة عقارات جميرا للغولف، ومدينة دبي للإنتاج.

وأعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إنجاز 90% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن محور شارع جرن السبخة، يُعدُّ أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل.

وأكد الطاير أن المشروع سيسهم في اختصار المسافة، وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع جرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة، مع خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يميناً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى سبع دقائق، بنسبة 70%.

ويتضمن مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، تنفيذ أربعة جسور، الأول عند تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الأصايل، بطول 943 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويسمح الجسر باستمرارية الحركة المرورية الحرة الواصلة بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد. أما الجسر الثاني فيبلغ طوله 601 متر، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية من شارع جرن السبخة شرقاً باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه شمالاً باتجاه القصيص وديرة، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة.

ويبلغ طول الجسر الثالث في المشروع، 646 متراً، بسعة مسارين، ويسمح باستمرارية الحركة المرورية الحرة، وتفادي التداخل المروري للحركة القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد، المتجهة شمالاً إلى شارع اليلايس، باتجاه ميناء جبل علي، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 3200 مركبة في الساعة، فيما يبلغ طول الجسر الرابع، الذي افتتح، أمس، 666 متراً، وبسعة مسارين، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول يزيد على سبعة كيلومترات، وتطوير التقاطعات السطحية على طريق الخدمات المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب أعمال إنارة الطرق والإشارات الضوئية، والأنظمة المرورية، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.

. محور شارع جرن السبخة يسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل.