أجهزة

دعا مستهلكون إلى ضرورة التوسع بنشر أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف مراكز التسوّق بالدولة، ما يزيد من معدلات إعادة التدوير لزجاجات مياه الشرب، خصوصاً مع تقديم تلك الأجهزة محفزات مختلفة للمتسوّقين، مثل القسائم الشرائية عند استخدامها.

رسوم

استغرب أولياء أمور من إصرار مدارس خاصة على حجز مقاعد العام الدراسي المقبل للطلبة برسوم وصفها البعض بـ«المُبالغ فيها»، مطالبين بضرورة إجراء الحجوزات بمبالغ منخفضة نوعاً ما، لاسيما بالنسبة للطلبة القدامى في المدرسة.

إزعاج

شكا مرتادون لممشى قناة دبي المائية من ارتفاع أصوات الموسيقى والأغاني الصادرة من بعض المقاهي والمطاعم المطلة على القناة، فضلاً عن صدورها أحياناً من مراكب الرحلات السياحية، ما يتسبب في حالة من الإزعاج للمارة، مطالبين بضرورة خفض أصوات الموسيقى، خصوصاً خلال فترات المساء والليل.

حافلات

اقترح سكان في مدينة الشارقة تخصيص أماكن في الشوارع لوقوف الحافلات المدرسية، بما يتيح انسيابية حركة المرور أثناء وقوف تلك الحافلات لإنزال أو ركوب الطلبة، كما اقترحوا توفير مسارات آمنة للطلبة، خصوصاً لصغار السن عند مغادرة الحافلات.

اقتراح

دعا زائرون لحديقة العَلَم في عجمان إلى زيادة المناطق المخصصة للألعاب المجانية ورياضة المشي، مع اقتراح التوسع بأنشطة رياضية مجانية إضافية، ما يتيح للأسر الاستمتاع بالمرافق بشكل أكبر خلال العطلات.