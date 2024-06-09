غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب ، و تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية و سرعتها / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 36:17 و المد الثاني عند الساعة 39:02 و الجزر الأول عند الساعة 09:58 والجزر الثاني عند الساعة20:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 49: 12 والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 06:33.