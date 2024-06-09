شرطة دبي: 22 منتسباً لـ «دبلوم الابتكار والبحث والتطوير»

شهد نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، حفل ختام دورة إدارة الابتكار لمنتسبي دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير» في نسخته الخامسة، بمشاركة 22 منتسباً من مختلف القطاعات والتخصصات في شرطة دبي، والذي نظمه مجلس الابتكار بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، والمعهد العالمي لإدارة الابتكار، و«سيابارتنرس».

وقال الجناحي، إن دبلوم «الابتكار والبحث والتطوير»، انطلق قبل أربعة أعوام، سعياً لضمان استدامة تطوير منظومة الابتكار، والدفع بالمواهب والكوادر البشرية نحو تقديم أفكار إبداعية ودعمها بالممكنات والحوافز والدعم اللوجستي المناسب، وتبني المشروعات الابتكارية لخدمة العمل الشرطي والأمني.

وأضاف أن الدورة التي قدمها الدكتور عبدالرحمن زريق وفوزي الأسدي، من معهد «جيمي»، تضمنت التعريف بمفاهيم الابتكار، والابتكار المؤسسي، والعقلية الابتكارية للفرد، إضافة إلى برامج تخصصية في الابتكار، وغيرها من المحاور التي من شأنها رفع قدرات منتسبي الدبلوم في مجال الابتكار، وفقاً لأحدث الأسس والمعايير المتبعة عالمياً.

من جانبه، قال مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير بالوكالة، الرائد الدكتور عبدالله أشكناني، إن الدبلوم يشمل جانبين، النظري والتطبيقي، إلى جانب الزيارات الميدانية لشركات خاصة تقنية تخصصية، وزيارات ميدانية خارج الدولة، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التكنولوجيا عالمياً.

وأضاف أشكناني أن الدبلوم، ومنذ انطلاقه عام 2020، خرّج أكثر من 100 منتسب، نظراً لدقة معايير اختيار المرشحين للانتساب للدبلوم، وإجراء اختبارات، ثم انضمام من يجتازون تلك الاختبارات للبدء في الدبلوم، والتحول إلى الجانب التطبيقي في مختبر الابتكار بشرطة دبي، يليها التدقيق الأولي على أفكار المشروعات، واعتماد الأفكار، والبدء في تطبيق أفكار المشروعات، والتقييم الأولي لدى نجاحها، ثم التقييم النهائي، وانتهاء بتخريج الدفعة.