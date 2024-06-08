عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية من 15 إلى 18 يونيو

تقرر أن تكون عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للعاملين في الحكومة الاتحادية من 9 ذي الحجة، الموافق يوم السبت 15 يونيو، ولغاية 12 ذي الحجة لعام 1445هجرية، الموافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، على أن يستأنف الدوام في اليوم التالي "الأربعاء" 19 يونيو 2024.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية.

وجاء التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.