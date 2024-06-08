395 مستفيداً من «تصليح السيارات مجاناً» ضمن مبادرة «على دربك»

أفادت شرطة دبي، بأن عدد المستفيدين من خدمة تصليح المركبات مجاناً، ضمن مبادرة «على دربك»، بلغ 395 شخصاً، ضمن فئة كبار السن وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، الذين تعرضوا لحوادث بسيطة، وتمكنوا من إصلاح مركباتهم في ورش معتمدة، وإعادة سياراتهم إلى مكان إقامتهم، وذلك بالتعاون مع شركة «إينوك» و«أوتو تراست الرستماني». وأظهرت الإحصاءات أن عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك»، بلغ 3565 مستفيداً منذ إطلاق المبادرة، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة. وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي (إينوك، أدنوك، إمارات)، لتقديم ست خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، وخدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة «E-Crime». وقال رئيس مبادرة «على دربك»، النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، إن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، حيث نتج عن المبادرة 1679 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، و496 تقريراً ضد مجهول، و265 عدد السيارات التي خضعت للتصليح، و129 بلاغاً في خدمة عين الشرطة، إضافة إلى 996 عدد المعثورات التي تم إرجاعها لأصحابها. وأكد الكعبي أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية.